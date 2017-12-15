شركة سنغالية تستثمر نصف مليار في السياحة بموريتانيا



صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماع عقدته اليوم الخميس على مشروع مرسوم يفسح المجال أمام اعتماد اتفاقية موقعة مع شركة "فندق واغادو" السنغالية للاستثمار في قطاع السياحة في موريتانيا.



وبحسب ما جاء في بيان رسمي صادر عن الحكومة الموريتانية فإن الاتفاقية تفتح الباب أمام الشركة السنغالية لتشييد مجمع سياحي في مدينة سيلبابي، جنوبي موريتانيا، بقيمة تزيد على نصف مليار أوقية.



وأوضح البيان الحكومي أن الاتفاقية الموقعة مع الشركة السنغالية تأتي طبقاً لأحكام مدونة الاستثمارات في موريتانيا.



وأشار البيان إلى أنه بمقتضى هذه الاتفاقية ستقوم شركة "فندق واغادو" بإنجاز مشروع استثماري يتمثل في تشغيل مجمع سياحي في سيلبابي بكلفة إجمالية تبلغ خمسمائة وثمانية وتسعين مليونا وثلاثمائة ألف أوقية.



كما سيسمح المشروع السياحي بخلق 70 فرصة عمل منها 20 دائمة، وفق نص البيان الصادر عن الحكومة في أعقاب اجتماعها اليوم الجمعة.

