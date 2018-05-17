شركة “شنقيتل” توزع “إفطار الصائم” على 250 منظمة

وزعت شركة الاتصالات الموريتانية السودانية “شنقيتل” مواد غذائية بمناسبة رمضان على 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني.

وقالت الشركة فى بيان لها إنها تتبع هذه العادة منذ ثمان سنوات إيمانا منها بضرورة مساعدة الفقراء و المحتاجين .

وبدأت شركة شنقيتل برنامج افطار الصائم و الذي توزع من خلاله آلاف السلات الغذائية المكونة من المواد التالية لكل سلة ( 5 كغ سكر ، و1 كغ حليبو 1 لتر زيت ، و500 غ شاي ، و1 كغ تمر).

وقدم مدير عام وأعضاء الإدارة التنفيذية لشنقيتل وموظفيها بأحر التهائي وأخلص الأمنيات للشعب الموريتاني بمناسبة شهر رمضان المبارك .