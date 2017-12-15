شعراء موريتانيا يأبنون الراحل الشيخ ولد بلعمش



أدى جمع غفير من الشعراء والأدباء والمثقفين وقادة العمل الإبداعي في موريتانيا الخميس وقفة تأبينية للشاعر الراحل الشيخ ولد بلعمش.



وقرئت الفاتحة في بداية الوقفة التأبينية، المنظمة بمقر بيت الشعر بنواكشوط ترحما على روح الفقيد، وتقدم الوقفة الأستاذ الدكتور عبد الله السيد مدير البيت.



وألقى الشاعر محمد المحبوبي كلمة أمام الحضور نوه فيها بمكانة الشاعر الراحل في التجربة الشعرية الموريتانية، وأثنى على عطائه الأدبي وحسه الإنساني وخدمته لقضايا أمته ووطنه.



واستمع الحضور بعد ذلك إلى نصوص كان رابطها الوحيد الاشادة بخصال الراحل ومناقبه الحميدة.



يذكر أن الشاعر الراحل شارك في مهرجان نواكشوط للشعر العربي - الدورة الثانية ببيت الشعر في نواكشوط فبراير 2016، فضلا عن حصوله على المرتبة الثالثة في مسابقة أمير الشعراء في الموسم الخامس بدولة الإمارات العربية المتحدة.



كما شاررك العام الجاري في تظاهرة "الجزائر عاصمة الثقافة العربية" 2007 وعدة مهرجانات وطنية وعربية، وقد أصدر له اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين مجموعة شعرية بعنوان: "بريد الراحلين".

