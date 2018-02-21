شمال مالي.. مصرع جنديين فرنسيين وإصابة ثالث

قتل جنديان فرنسيان واصيب ثالث في هجوم اليوم الأربعاء، في شمال مالي، وفق ما أكد مراسل « صحراء ميديا » نقلاً عن مصادر محلية وأمنية.

وأكد قصر الأليزيه مقتل الجندييْن في هجوم بعبوة ناسفة استهدف مركبتهما المصفحة.

وجاء في بيان الأليزيه: « ببالغ الحزن، تبلغ رئيس الجمهورية خبر مقتل جنديين (…) هذا الصباح في مالي في هجوم بعبوة ناسفة محلية الصنع استهدف آليتهما المدرعة ».

وأضاف البيان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون « يقدم إلى عائلتيهما أصدق تعازيه »، وأشاد ماكرون « بشجاعة الجنود الفرنسيين المنتشرين في منطقة الساحل ».

بدورها، أعربت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، عن « تأثرها البالغ » لمقتل جنديين فرنسيين، وقد حياهما النواب بالتصفيق وقوفاً.

وتنشر فرنسا نحو أربعة آلاف جندي فرنسي في دول الساحل الأفريقي في إطار عملية « بركان » لمحاربة « الإرهاب »، وتعاني هذه القوات من تزايد الهجمات المسلحة التي تستهدفها.

وبمقتل الجنديين، يرتفع إلى 12 عدد الجنود الفرنسيين الذين قضوا منذ بدء عملية بركان صيف 2014.