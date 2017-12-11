"شنقيتل" تكمل عملية توزيع الحقائب المدرسية في كيهيدي



أعلنت شركة شنقيتل أنها أكملت عملية توزيع الحقائب المدرسية في كيهيدي والمناطق المجاورة لها، جنوبي موريتانيا، وهي العملية التي انطلقت بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ57 لعيد الاستقلال الوطني.



وقالت الشركة في بيان صحفي إنها بدأت منذ يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الماضي عملية توزيع 10 آلاف حقيبة مدرسية، تحوي كل حقيبة: 3 دفاتر وقلمين وعلبة هندسة وزمزمية.



وشملت العملية 20 مدرسة ابتدائية حكومية في كيهيدي والمناطق المجاورة لها والتابعة لها إداريا، وهو ما تم بحضور السلطات الرسمية في المدينة.



وكانت شركة شنقيتل قد أعلنت عن انتهاج استراتيجية سنوية لدعم قطاع التعليم ستستهدف كل سنة مدينة موريتانية والمناطق التابعة لها.



وسبق أن وزعت الشركة 10 آلاف حقيبة مدرسية العام الماضي في مدينة نواكشوط، وثلاثين ألف دفتر وقلم في ولاية داخلت نواذيبو، ومائة وعشرين ألف دفتر على عموم التراب الوطني.



كما قامت الشركة بتشييد مدرسة في مدينة الطينطان، شرقي موريتانيا، وجهزت قاعة معلوماتية في جامعة نواكشوط سنة 2016.

