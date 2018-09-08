شوط ثان فى مقاطعة “روصو” بين الحزب الحاكم وتحالف بين لائحتين

اتجهت مقاطعة روصو ، معبر موريتانيا الجنوبي إلى السنغال ، لشوط ثان بين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ،الحزب الحاكم ، وتحالف لائحتي حزب التحالف الشعبي التقدمي وحزب الوئام .

وحصل الحزب الحاكم على 5541 صوتا ، بنسبة 39,32% ، بينما حلت لائحة التحالف فى المركز الثاني ، بعد حصولها على 1671 صوتا ،بنسبة 11,8% ، لتقود الحزب الحاكم لشوط ثانٍ فى المقاطعة .

حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” جاء فى المركز الثالث بعد حصوله على 1038 صوتا بنسبة 7% .

ودفع الحزب الحاكم بالوزير السابق با مادين و رجل الأعمال والنائب السابق للمقاطعة محمد فال ولد العالم الملقب “ولد متالي”.

بينما دفعت اللائحة المتحالفة بالقيادي فى حزب التحالف الشعبي التقدمي أحمد ولد صمب ، والنائب السابق للمقاطعة أحمد طالب جان .