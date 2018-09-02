صالح ولد حننا: الحزب الحاكم خارج اللعبة في بلدية لعيون

قال صالح ولد حننا، رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني « حاتم »، إن المعطيات الأولية التي حصلوا عليها تؤكد أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم خرج من لعبة المنافسة على بلدية مدينة لعيون، شرقي البلاد.

ولد حننا الذي كان يتحدث في مقابلة بثت مباشرة على صفحة « صحراء ميديا » على فيس بوك، قال: « لدينا حتى الآن معلومات بخصوص بلدية لعيون تؤكد خروج الحزب الحاكم من اللعبة نهائياً ».

وأضاف ولد حننا أن الاحتمالات التي تؤكدها المؤشرات هي إما أن يحسمها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في الشوط الأول، أو أن يصعد للشوط الثاني رفقة لائحة أخرى ليست لائحة الحزب الحاكم.

وبخصوص الظروف التي جرت فيها الانتخابات اليوم السبت، تحدث ولد حننا عن « سوء التنظيم، والأخطاء الكثيرة في اللوائح وصعوبة الاقتراع ».

ولكن ولد حننا أكد أنه « واضح من خلال النتائج الأولية أن الشعب الموريتاني يرفض هذا النظام ويضع ثقته في المعارضة الحقيقية، وهذا سيتعزز لاحقاً مع بداية ظهور النتائج أولاً بأول ».

وينشط حزب « حاتم » الذي تتركز قواعده الشعبية في الشرق الموريتاني، في صفوف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يوصف بأنه هو أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا.