صحة: أمراض نفسية تقترن بإدمان الانترنت



كشفت الجمعية الألمانية للطب ‫النفسي والطب النفس جسدي وعلم الأعصاب عن اقتران إدمان الإنترنت غالبا ‫بأمراض نفسية أخرى.



ونبهت الجمعية إلى أن مرضى الاكتئاب يستخدمون الإنترنت ‫بشكل مفرط لمواجهة مشاعر الوحدة التي تنتابهم.



ولفتت الجمعية الألمانية إلى أنه ينبغي فحص ‫المصابين بإدمان الإنترنت لاكتشاف ما إن كانوا يعانون أمراضا نفسية ‫أخرى.



وتتمثل أعراض الإدمان على الانترنت فى فقدان ‫السيطرة على استخدام الإنترنت، والشعور بالقلق والتوتر الداخلي من دون الإنترنت، إضافة إلى إهمال الهوايات والاهتمامات.



ويسبب الادمان على الانترنت وفقا للجمعية الألمانية وقوع الكثير من المشاكل ‫في العمل والعلاقات الزوجية والأسرية نتيجة الانشغال بالإنترنت.

