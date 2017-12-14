صحة: أمراض نفسية تقترن بإدمان الانترنت

كشفت الجمعية الألمانية للطب النفسي والطب النفس جسدي وعلم الأعصاب عن اقتران إدمان الإنترنت غالبا بأمراض نفسية أخرى.
ونبهت الجمعية إلى أن مرضى الاكتئاب يستخدمون الإنترنت بشكل مفرط لمواجهة مشاعر الوحدة التي تنتابهم.
ولفتت الجمعية الألمانية إلى أنه ينبغي فحص المصابين بإدمان الإنترنت لاكتشاف ما إن كانوا يعانون أمراضا نفسية أخرى.
وتتمثل أعراض الإدمان على الانترنت فى فقدان السيطرة على استخدام الإنترنت، والشعور بالقلق والتوتر الداخلي من دون الإنترنت، إضافة إلى إهمال الهوايات والاهتمامات.
ويسبب الادمان على الانترنت وفقا للجمعية الألمانية وقوع الكثير من المشاكل في العمل والعلاقات الزوجية والأسرية نتيجة الانشغال بالإنترنت.