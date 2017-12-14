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صحة: أمراض نفسية تقترن بإدمان الانترنت


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 14 ديسمبر 2017 - 11:40



صحة: أمراض نفسية تقترن بإدمان الانترنت

كشفت الجمعية الألمانية للطب ‫النفسي والطب النفس جسدي وعلم الأعصاب عن اقتران  إدمان الإنترنت غالبا ‫بأمراض نفسية أخرى.

ونبهت الجمعية إلى أن مرضى الاكتئاب يستخدمون الإنترنت ‫بشكل مفرط لمواجهة مشاعر الوحدة التي تنتابهم.

ولفتت الجمعية الألمانية إلى أنه ينبغي فحص ‫المصابين بإدمان الإنترنت لاكتشاف ما إن كانوا يعانون أمراضا نفسية ‫أخرى.

 وتتمثل أعراض الإدمان على الانترنت فى فقدان ‫السيطرة على استخدام الإنترنت، والشعور بالقلق والتوتر الداخلي من دون الإنترنت، إضافة إلى إهمال الهوايات والاهتمامات.

 ويسبب الادمان على الانترنت وفقا للجمعية الألمانية وقوع الكثير من المشاكل ‫في العمل والعلاقات الزوجية والأسرية نتيجة الانشغال بالإنترنت.
 


الكلمات المفتاحية : أمراض نفسية, إدمان, الانترنت
 
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