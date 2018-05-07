صحة: تناول الجوز يعمل على تحسين التركيبة البكتيرية للأمعاء

ذكرت دراسة طبية أمريكية حديثة، أن تناول المكسرات خاصة الجوز له تأثير مفيد على تركيبة بكتيريا الأمعاء.

وأكدت الدراسة التي أجريت في جامعة “إلينوي” بولاية شيكاغو الأمريكية، أن الطريقة التي يؤثر بها تناول الجوز على الميكروبات في الأمعاء، قد تكون وراءه بعض الفوائد الصحية.

وكشفت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة “التغذية اليومية”، أن “تناول الجوز لم يؤثر فقط على ميكروبات الأمعاء والأحماض الثانوية المشتقة من الميكروبات، ولكن على خفض مستويات الكوليسترول منخفض الكثافة لدى البالغين المشاركين في الدراسة، وهو ما يمثل أخبارا سارة لمرضى أمراض القلب وصحة الجهاز الهضمي”.

وقالت الدكتورة هانا هولشر، أستاذة التغذية في جامعة “إلينوي” “وجدنا أن استهلاك الجوز يزيد من الميكروبات المفيدة التي تعمل على إنتاج مستقبلات مفيدة لصحة القولون، لذلك فإن تفاعل الجوز مع ” الميكروبيوم” يساعد على إنتاج بعض هذه التأثيرات الصحية”.

يذكر أن هناك دراسات سابقة، كشفت أن تناول الجوز يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وخفض مستوى الكولسترول على المدى الطويل.

