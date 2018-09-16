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صراع قوي في نيابيات ازويرات.. والحزب الحاكم يتصدر

Cheikh Med Horma منذ 1 دقيقة
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تقاربت النتائج في الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية في مدينة ازويرات، ما بين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وتحالف المعارضة، وذلك بعد فرز 83 في المائة من مكاتب التصويت.

وتشير هذه النتائج الجزئية إلى أن الحزب الحاكم حصل على 4240 صوتاً، أي ما يعادل نسبة 50,2 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

بينما حصل تحالف المعارضة ممثلاً في حزب « تواصل » والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية /حركة التجديد على 4043 صوتاً، اي ما يعادل نسبة 47,9 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

وما يزال الفارق ضئيلاً بين الطرفين، إذ يزيد قليلاً على 200 صوت فقط.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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