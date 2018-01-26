صندوق الأمم المتحدة يجيز برنامج الدولة لموريتانيا

صادق مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للشعوب الخميس على “برنامج الدولة” لموريتانيا خلال اجتماع للصندوق بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأشاد المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للشعوب لأفريقيا مابينغ نكوم بما وصفه عمل الحكومة على تعزيز القدرات الوطنية للمرأة والشباب.

وثمن المدير ما أسماه دور موريتانيا في استخدام مصادرها الخاصة لتحقيق العائد الديموغرافي لمشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي.

من جهته، أثنى مندوب موريتانيا لدى الأمم المتحدة با عثمان، مجلس الإدارة لاعتماده برنامج الدولة لموريتانيا، معتبرا البرنامج “نتاجا للخيارات الإستراتيجية للحكومة”، وفق تعبيره.

ولفت المندوب إلى أن هذه الخيارات إلى تأتى في إطارما وصفها “الإصلاحات الحيوية الشاملة التي تعرفها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة”.