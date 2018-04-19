ضغوط السياسة تقتل سفير ساحل العاج فى الأمم المتحدة

أعلنت مصادر دبلوماسية وفاة سفير ساحل العاج في الأمم المتحدة برنار تانوه بوتشو فجأة عن 67 عاماً، أمس الأربعاء في أحد مستشفيات نيويورك

وقال مصدر قريب من الدبلوماسي إن برنار تانوه بوتشو الذي نقل من روسيا إلى نيويورك في كانون الأول/ديسمبر كان متوتراً جداً منذ نهاية مارس بعد استدعائه للتشاور مع حكومته.

وفي تلك الفترة وبناء على توجيهات عاصمته، امتنع عن التصويت حول سوريا، ما سبب استياء أعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي.

وبعد عودته إلى نيويورك تدهور وضعه وأُدخل إلى المستشفى منذ فترة قصيرة، كما أوضح المصدر نفسه. ولم يكشف السبب المحدد لوفاته.

وقرر مجلس الأمن الدولي الوقوف دقيقة صمت تكريما له اليوم الخميس.

وعبّر السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر فى تصريحات صحفية عن “حزنه الكبير لفقدان زميل وصديق بالغ اللطف”. وأضاف أن “الأمم المتحدة تخسر بذلك مهنيا كبيرا، و ساحل العاج تخسر ممثلاً رائعاً، كما خسرت فرنسا صديقاً”.

وقبل الأمم المتحدة، عمل في موسكو في 2011، ثم في 2012 كلفته سلطات بلاده بتمثيلها في اذربيجان وبيلاروس وجورجيا ولاتفيا وأوكرانيا.

وفي 2016 أضافت ساحل العاج إلى تفويضه ارمينيا وقرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان.

وكان أيضاً سفيراً في مصر ومكلفاً بإدارة شؤون بلاده في السودان أيضا، وذلك بعدما شغل وظائف عدة في بلده.

وتانوه بوتشو المولود في 17 تموز/يوليو 1950 متزوج وأب لثلاثة أطفال.