طلاب موريتانيا بتونس يعتصمون للمطالبة بصرف المنح

أعلنت رابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين في تونس، اليوم الأثنين، دخول الطلاب في اعتصام مفتوح أمام مباني السفارة الموريتانية للمطالبة بصرف منحهم.

وقال بيان صادر عن الرابطة، إن التأخير من قبل وزراة التعليم العالي في صرف الاقساط الأخيرة من المنحة، تسببت في كثير من معاناة الطلاب في تونس.

وأضاف البيان أن السفارة الموريتانية بتونس تتبع سياسة المماطلة بخصوص المنح، كما أن الوزارة المعنية تنتهج التسويف والتأخير في صرف المنح.

وأكد بيان الرابطة على “مواصلة النضال سبيلا وحيدا من أجل الدفاع عن القضايا الطلابية”، ومن ذلك الإعتصام أمام السفارة بتونس حتي استرداد الحقوق الضائعة.

وسبق للطلاب الموريتانين في تونس أن دخلوا العام الماضي في اعتصامات بمباني السفارة بخصوص المنح، قبل أن تتدخل الشرطة لفض اعتصامهم واعتقال بعضهم.