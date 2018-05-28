أخبار

طلاب موريتانيا بتونس يعتصمون للمطالبة بصرف المنح

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 1 دقيقة
0

أعلنت رابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين في تونس، اليوم الأثنين، دخول الطلاب في اعتصام مفتوح أمام مباني السفارة الموريتانية للمطالبة بصرف منحهم.

وقال بيان صادر عن الرابطة، إن التأخير من قبل وزراة التعليم العالي في صرف الاقساط الأخيرة من المنحة، تسببت في كثير من معاناة الطلاب في تونس.

وأضاف البيان أن السفارة الموريتانية بتونس تتبع سياسة المماطلة بخصوص المنح، كما أن الوزارة المعنية تنتهج التسويف والتأخير في صرف المنح.

وأكد بيان الرابطة على “مواصلة النضال سبيلا وحيدا من أجل الدفاع عن القضايا الطلابية”، ومن ذلك الإعتصام أمام السفارة بتونس حتي استرداد الحقوق الضائعة.

وسبق للطلاب الموريتانين في تونس أن دخلوا العام الماضي في اعتصامات بمباني السفارة بخصوص المنح، قبل أن تتدخل الشرطة لفض اعتصامهم واعتقال بعضهم.

اظهر المزيد
Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

مقالات ذات صلة

منذ 40 دقيقة
15

موريتانيا تبدأ المراجعة السنوية لتعاونها مع الاتحاد الأوروبي

منذ 3 ساعات
81

موريتانيا.. أساتذة جامعيون يحتجون أمام القصر الرئاسي

منذ 3 ساعات
100

أطباء الأسنان يعقدون جمعية لنقاش « الإضراب »

منذ 7 ساعات
166

موريتانيا.. اتفاقية لتنظيم إحصاء ذي طابع انتخابي