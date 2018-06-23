عائلة “رشيد مصطفى” تطالب بطرح قضيته فى القمة الافريقية

طالبت عائلة رجل الأعمال الموريتاني المختفى فى أنغولا رشيد مصطفى الحكومة الموريتانية بطرح قضيته فى القمة الإفريقية المقبلة.

وطالبت العائلة فى مؤتمر صحفي اليوم السبت بإثارة قضية المرشح السابق لرئاسة موريتانيا، المختفى منذ فترة بأنغولا خلال القمة التى ستحتضنها موريتانيا.

وأكدت العائلة أن ملف رشيد مصطفى يجب أن يكون في مقدمة المسائل المطروحة في القمة الأفريقية، مطالبة بإثارته مع الرئيس الأنغولي الجديد، أثناء وجوده في مدينة نواكشوط لحضور فعاليات هذه القمة الإفريقية .

وكانت السلطات الأنغولية قد أشارت إلى أن رشيد مصطفى قد توفي إثر سقوط طائرة في الأدغال،لكن العائلة تنفي ذلك موضحة أن لديها أدلة حاسمة تؤكد وجوده حيا، لكنه محتجز داخل أنغولا” حسب تعبيرها.

واختفت الطائرة التي كان يؤجرها رشيد مصطفى وهو على متنها قبل 8 أعوام في رحلة بين الكونغو وأنغولا وسط غموض كبير يلف مصير الرجل.