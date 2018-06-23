أخبار

عائلة “رشيد مصطفى” تطالب بطرح قضيته فى القمة الافريقية

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 دقيقة
0

طالبت عائلة رجل الأعمال الموريتاني المختفى  فى أنغولا  رشيد مصطفى  الحكومة الموريتانية بطرح قضيته فى القمة الإفريقية المقبلة.

وطالبت العائلة  فى مؤتمر صحفي اليوم السبت بإثارة قضية المرشح السابق لرئاسة موريتانيا، المختفى منذ فترة بأنغولا خلال القمة التى ستحتضنها موريتانيا.

 

وأكدت العائلة أن ملف رشيد مصطفى يجب أن يكون في مقدمة المسائل المطروحة في القمة الأفريقية، مطالبة بإثارته مع الرئيس الأنغولي الجديد، أثناء وجوده في مدينة نواكشوط لحضور فعاليات هذه القمة الإفريقية .

 

وكانت  السلطات الأنغولية قد أشارت إلى أن رشيد مصطفى  قد توفي إثر سقوط طائرة في الأدغال،لكن العائلة تنفي ذلك  موضحة أن لديها أدلة حاسمة تؤكد وجوده حيا، لكنه محتجز داخل أنغولا” حسب تعبيرها.

واختفت الطائرة التي كان يؤجرها رشيد مصطفى وهو على متنها قبل 8 أعوام في رحلة بين الكونغو وأنغولا وسط غموض كبير يلف مصير الرجل.

اظهر المزيد
Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

مقالات ذات صلة

منذ 2 ساعتين
131

قتلى فى انفجار استهدف رئيس الوزراء الإثيوبي

منذ 15 ساعة
296

السنغال تدعو لرفع الحواجز بين دول إفريقيا

منذ 18 ساعة
197

المونديال.. نيجيريا تفوز على إيسلندا بهدفي أحمد موسي

منذ 19 ساعة
396

إيطاليا تشيد بالدور الموريتاني في منطقة الساحل