نواكشوط.. حريق في محل تجاري لبيع الذهب

شب حريق ليل الثلاثاء/الأربعاء في محل تجاري يقع وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط، هرعت وحدات الحماية المدنية للسيطرة عليه.

وقال شهود عيان لـ « صحراء ميديا » إن أعمدة اللهب تصاعدت من المحل التجاري، وانتشرت سحب الدخان الكثيف في المنطقة الواقعة في قلب نواكشوط.

وتجمهر مئات المواطنين في المكان الذي شب فيه الحريق، وحاول بعضهم إخماده بوسائل تقليدية، قبل أن تتدخل وحدة من الحماية المدنية.

وقالت المصادر إن الحريق شب في محل لبيع الذهب في « سوق لحموم »، الواقع إلى الجنوب من السوق المركزي، أكبر أسواق العاصمة.

ولم تعرف حتى أسباب الحريق، ولا الخسائر التي خلفها.