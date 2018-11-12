عدم الرغبة في شرب الماء مؤشر على مشاكل في جسمك

يقول العلماء إن عدم رغبة الشخص في شرب الماء قد يكون أحد الأعراض لاضطرابات تحدث داخل الجسم، لأن جسم الإنسان من الناحية الفيسيولوجية بحاجة دائما للماء، حتى وإن لم يشعر بالعطش.

ويرى العلماء أن عدم الرغبة بشرب الماء قد يكون نتيجة عدم قيام الكلى بوظيفتها بصورة كاملة، أو خلل في إرسال واستلام الإشارات في الخلايا العصبية.

وتشير الأبحاث إلى أن جسم الإنسان يصرف يوميا بطرق مختلفة ما مقداره 2.5 لتر من الماء، ومعدل الصرف هذا لا يكون في الأجواء الحارة، بل في ظروف حرارة ورطوبة مريحة.

ولكن في درجات الحراراة العالية، وعند القيام بمجهود بدني يفقد الجسم الماء بصورة سريعة، لذلك يحتاج الجسم إلى الماء أكثر من أجل الحفاظ على التوازن المائي، فقلة الماء في الجسم تسبب تكون الحصى في الكلى، وخللا في عملية التمثيل الغذائي، وزيادة الوزن وزيادة كثافة الدم، والصداع، وظهور التجاعيد في الوجه.

كما أن عدم الشعور بالعطش نهائيا أمر مقلق جدا، ويجب على من يعاني من ذلك مراجعة أخصائي أمراض الكلى، وأخصائي أمراض الجهاز العصبي.

المصدر: ميديك فوروم