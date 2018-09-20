عزيز: اسرائيل أشد رحمة من جماعات “الدين السياسي”

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن اسرائيل أشد رحمة بالأمة العربية من جماعات “الدين السياسي” ، التى جلبت “الويل والدمار” لدول عربية كانت حتى وقت قريب آمنة .

وهاجم الرئيس الموريتاني خلال مؤتمر صحفي الجماعات الدينية ، التى قال إنها حطمت دولا حكمت من طرف البعثيين والناصريين والاشتراكيين ولم تشهد دمارا كالذى شهدته الآن ، وفق تعبيره.

وفي سؤال حول هل سيتخذ إجراءات ضد الأحزاب التى يتهمها باستخدام الدين ، قال ” إن كل شيء سيكون فى وقته”.

وهاجم ولد عبد العزيز خلال حملته الانتخابية حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” ، متهما الحزب باستخدام “الدين” للتأثير على إرادة الناخبين.