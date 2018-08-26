عزيز: الانتخابات يشارك فيها متطرفون مدعومون من الخارج

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن الانتخابات الجهوية والمحلية والتشريعية الحالية “يشارك فيها فضوليون من الخارج، ومتطرفون من الداخل بدعم من الخارج”

جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم الأحد في مدينة العيون شرقي موريتانيا بالأطر والمنتخبين وممثلي الروابط والفاعلين الجمعويين بولاية الحوض العربي .

وأكد ولد عبد العزيز أن “الاستحقاقات الحالية يشارك فيها إلى جانب حزب الاتحاد من اجل الجمهورية، فضوليون من الخارج بأفكار ومناهج غريبة على البلد، ومتطرفون من الداخل بدعم من الخارج، إضافة إلى بعض الأحزاب المعارضة التي تقدم أشخاصا يعرف الجميع ماضيهم”

وأضاف الرئيس الموريتاني أنه “من غير المقبول من مناضلي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، ومندوبيه دعم لوائح أو خيارات أخرى، مهما كانت الأخطاء أو الملاحظات المسجلة على الحزب”.

ويسعى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إلأى تحقيق « أغلبية مريحة » في البرلمان في أعقاب الانتخابات التشريعية التي ستنظم فاتح سبتمبر، ولكنه يواجه منافسة قوية من طرف أحزاب المعارضة التي قاطعت الانتخابات السابقة، كما أن أحزاباً أخرى من الأغلبية استقطبت مغاضبين للحزب وتشكل خطراً عليه في العديد من الدوائر الانتخابية.