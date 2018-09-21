أخبار

عزيز: لا توجد مفاجآت في الحكومة المقبلة

Cheikh Med Horma منذ 1 ساعة
0

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إنه لن تكون هنالك مفاجآت في الحكومة التي ستعين مع بداية الدورة البرلمانية التي سيعقدها البرلمان الجديد مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأكد ولد عبد العزيز أن الحكومة المقبلة ستكون على غرار الحكومة الحالية مشكلة من ائتلاف أحزاب الأغلبية الرئاسية الحاكمة.

وقال في سياق الرد على سؤال خلال لقاء مع صحفيين ليل الخميس/الجمعة: « ستعين حكومة من الشعب الموريتاني، ولن تكون هنالك مفاجأة، وفيه استمرارية العمل الجاري في البلد من حيث المنهج والرؤية ».

وأضاف معلقاً على إمكانية تشكيل حكومة من ائتلاف الأغلبية: « الحكومة ستكون من الأغلبية على غرار الموجودة عندنا حالياً من الأغلبية ».

ومن المنتظر أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها بموجب القانون الموريتاني، على أن تقدم الحكومة الجديدة للبرلمان الجديد من أجل المصادقة عليها.

ويطرح الموريتانيون أسئلة حول الحكومة الجديدة وإن كان سيتم تجديد الثقة في الوزير الأول يحيى ولد حدمين الذي يشغل منصبه منذ بداية المأمورية الرئاسية منتصف عام 2014.

اظهر المزيد

Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

مقالات ذات صلة

منذ 4 ساعات
281

عزيز يهاجم « تواصل » ويتوعده بإجراءات (فيديو)

منذ 4 ساعات
387

الرئيس الموريتاني: حديثي عن المأمورية الثالثة “كلام حملة”

منذ 5 ساعات
251

عزيز: اسرائيل أشد رحمة من جماعات “الدين السياسي”

منذ 5 ساعات
274

الرئيس الموريتاني: حزب “تواصل” تراجع خلال هذه الانتخابات