عزيز: لا توجد مفاجآت في الحكومة المقبلة

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إنه لن تكون هنالك مفاجآت في الحكومة التي ستعين مع بداية الدورة البرلمانية التي سيعقدها البرلمان الجديد مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأكد ولد عبد العزيز أن الحكومة المقبلة ستكون على غرار الحكومة الحالية مشكلة من ائتلاف أحزاب الأغلبية الرئاسية الحاكمة.

وقال في سياق الرد على سؤال خلال لقاء مع صحفيين ليل الخميس/الجمعة: « ستعين حكومة من الشعب الموريتاني، ولن تكون هنالك مفاجأة، وفيه استمرارية العمل الجاري في البلد من حيث المنهج والرؤية ».

وأضاف معلقاً على إمكانية تشكيل حكومة من ائتلاف الأغلبية: « الحكومة ستكون من الأغلبية على غرار الموجودة عندنا حالياً من الأغلبية ».

ومن المنتظر أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها بموجب القانون الموريتاني، على أن تقدم الحكومة الجديدة للبرلمان الجديد من أجل المصادقة عليها.

ويطرح الموريتانيون أسئلة حول الحكومة الجديدة وإن كان سيتم تجديد الثقة في الوزير الأول يحيى ولد حدمين الذي يشغل منصبه منذ بداية المأمورية الرئاسية منتصف عام 2014.