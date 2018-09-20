عزيز يبدأ لقاء مع بعض الصحفيين في القصر الرئاسي

بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الخميس، لقاء مع بعض الصحفيين فى القصر الرئاسي، بتهنئة الشعب الموريتاني على الانتخابات الأخيرة التي جرت في أجواء هادئة، على حد تعبيره.

هذا اللقاء الصحفي يعد أول خرجة إعلامية للرئيس بعد الإعلان عن النتائج الأولية والمؤقتة للانتخابات الجهوية والتشريعية والنيابية.

وقال ولد عبد العزيز إن اللقاء مع الصحافة يأتي للتعليق على الانتخابات، التي قال إن الشعب الموريتاني جدد فيها الثقة في أحزاب الموالاة.

وأكد ولد عبد العزيز أن هذه الانتخابات أخذت أهميتها من كون عدد كبير من الأحزاب شارك فيها، على عكس انتخابات 2013.

وقاد الرئيس الموريتاني حملة الحزب الحاكم باعتباره الرئيس المؤسس للحزب، وتجول فى عدة ولايات للتعبئة للحزب ، وهو ما انتقدته المعارضة ، واعتبرته “انحيازا ضدها” .

وينتظر أن يعلن الرئيس الموريتاني عن نجاح الحزب فى حسم الأغلبية البرلمانية ، وسيوجه رسالة شكر لجماهير الحزب على التصويت والدعم.

وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ، الحزب الحاكم فى موريتانيا، قد حسم 89 مقعدا فى البرلمان ، كما حسم غالبية البلديات ، وجميع المجالس الجهوية التى استحدثت مؤخرا ، بعد اللجوء لتعديل الدستور.