عزيز يدعو زعماء العالم الإسلامي لحسم موقفهم بشأن القدس

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز رؤساء العالم الإسلامي لاتخاذ موقف على مستوى التحديات،من مدينة القدس الشريف لمكانتها في قلوب جميع المسلمين، طالبا الوقوف بحزم في وجه أي إجراءات أحادية من شأنها أن تغير من وضع المدينة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ولد عبد العزيز فى القمة الإسلامية الطارئة التي التأمت أمس في اسطنبول، بمشاركة رؤساء العالم الإسلامي ، لمناقشة التطورات التى تشهدها القدس.

وأكد ولد عبد العزيز أن القدس شهدت تطورات خطيرة تتمثل في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في تحد صارخ للقرارات الدولية المتعلقة بوضع مدينة القدس واستخدام الجيش الاسرائيلي القوة المفرطة ضد أطفال ونساء وشباب عزل يتظاهرون سلميا دفاعا عن حقوقهم المشروعة .

واشار إلى أن الشعوب المسلمة تتطلع إلى هذه القمة آملة اتخاذ خطوات عملية تعيد للأمة الإسلامية المجيدة هيبتها وترد الحقوق إلى أصحابها.

وشدد على أن فلسطين تظل هي القضية الأولى والمركزية للمسلمين رغم ماتوجهه البلدان من تحديات أمنية وتنموية وما تعانيه بعض الدول.