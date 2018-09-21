الرئيس الموريتاني يحضر احتفالات مالي بذكرى استقلالها

غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز نواكشوط مساء اليوم الجمعة إلى العاصمة المالية باماكو لحضور الاحتفالات المخلدة للذكري الثامنة والخمسيس لعيد استقلال مالي .

ويرافق ولد عبد العزيز في هذا السفر وزير الدفاع جالو مامادو باتيا وقائد الأركان العامة للجيوش المساعد، اللواء محمد الشيخ محمد الأمين ألمين، واللواء البحري محمد شيخنا الطالب مصطف قائد الاركان الخاصة لرئيس الجمهورية، وسفير موريتانيا في باكو وعدد من المستشارين بالرئاسة.

وأسست موريتانيا ومالي إلى جانت تشاد وبوركينافاسو والنيجير مجموعة الخمس في الساحل، وأسست هذه الدول خلال الفترة الأخيرة قوة لمكافحة الإرهاب في المنطقة، تولت موريتانيا قيادتها بشكل رسمي يوم الثلاثاء الماضي.

وبعد ذلك بيوم واحد التقى الرئيس الموريتاني في نواكشوط، بقائد قوة « برخان » الفرنسية المنتشرة في دول الساحل الجنرال فريدريك بلاشون.

الجنرال الفرنسي في تصريح صحفي عقب اللقاء قال إنه كان « فرصة جديدة للتباحث مع فخامة الرئيس حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك ».

وأوضح أن موريتانيا وفرنسا « كشركاء بحاجة إلى إجراء اتصالات بشكل منتظم من أجل تقييم الوضع في المنطقة وبحث سبل وآليات العمليات المستقبلية »، مشيراً إلى أنه والرئيس الموريتاني « يتقاسمان نفس الهموم إزاء المنطقة ».