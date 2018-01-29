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عزيز يلتقى كاغامي ويتفقد مبنى السفارة الموريتانية بأثيوبيا

Ahmedou Cherif El Mokhtar منذ 1 دقيقة
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التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيزاليوم الإثنين بأديس ابابا الرئيس الروندي، بول كاغامي على هامش القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي.

وبحث ولد عبد العزيز مع كاغامي الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وجهود تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك.

وعلى هامش مشاركته فى القمة الأفريقية، تفقد الرئيس الموريتاني اليوم الاثنين، سير الاعمال بمباني السفارة الموريتانية الجديدة، قيد الانجاز بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا.

ويتألف المبنى وفقا للوكالة الرسمية، من أربعة طوابق تضم المكاتب، وإقامة للسفير بثلاثة طوابق، ويتم انجازه على نفقة الدولة الموريتانية، وتتولى الأشغال في هذا المبنى شركة صينية للبناء.

وتقول الحكومة الموريتانية إن تشييد السفارة يأتى للحد من هدر المال العام عبر الإيجار بأسعار باهظة وبالعملات الصعبة لهذه البعثات علاوة على عدم استقرار البعثات في أماكن معروفة بفعل مزاج المؤجرين.

وتُعتمد السفارة الموريتانية بأديس أبابا، لدى الدولة الأثيوبية، والاتحاد الافريقي، ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا.

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Ahmedou Cherif El Mokhtar

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