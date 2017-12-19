عزيز يناقش مشاكل مجموعة الساحل مع أمينها الدائم





التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة انواكشوط بالأمين الدائم لمجموعة الخمس في الساحل الحاج محمد ناجيم.



وناقش ولد عبد العزيز مع الأمين الدائم لمجموعة الخمس التي يوجد مقرها بالعاصمة الموريتانية انواكشوط مشاكل المجموعة، والتسيير الأمني والعسكري لها، بالإضافة إلى التسيير الإداري والسياسي للأمانة الدائمة للمجموعة .



وقال الأمين الدائم لمجموعة الخمس في الساحل الحاج محمد ناجيم في تصريح للصحافة الرسمية إنه تلقى إرشادات من ولد عبد العزيز فيما يخص تسيير المجموعة، "وخاصة موارد القوة المشتركة التي تعلمون على أنها حصلت على 60 في المائة من تمويلاتها" بحسب تعبيره.



وأطاف الحاج محمد ناجم أن ولد عبد العزيز أوصى بأن تقوم الأمانة الدائمة بأخذ مسؤولياتها في تسيير القوة المشتركة وتسيير الموارد المخصصة لها.



ويصادف اليوم الذكرى الثالثة لإنشاء مجموعة الخمس في الساحل حيث أنشئت في 19 من ديسمبر 2014