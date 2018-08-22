عشرات المهاجرين الأفارقة يقتحمون حدود اسبانيا مع المغرب

قال متحدث باسم الشرطة الإسبانية إن أكثر من مئة مهاجر أفريقي تمكنوا من دخول جيب سبتة من جهة المغرب اليوم الأربعاء عندما حاول مئات المهاجرين اقتحام الحدود شديدة التحصين.

وقال المتحدث إن خمسة مهاجرين أصيبوا أثناء قفزهم من أعلى السياج الحدودي وإن سبعة من الشرطة أصيبوا بحروق بسبب مادة حمضية ألقاها عليهم المهاجرون.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بعض المهاجرين وقد تلطخت أذرعهم وسيقانهم بالدماء فيما بدا أنه بسبب الأسلاك الشائكة التي تعلو السياج الحدودى.

وهلل المهاجرون ومعظمهم من الشبان فرحا خلال سيرهم إلى مركز استقبال مؤقت، وصاح أحدهم “أنا أحب إسبانيا”. ولف البعض أجسامهم بأعلام الاتحاد الأوروبي وإسبانيا.

وتقول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 3800 مهاجر عبروا الحدود المغربية إلى جيبي سبتة ومليلية هذا العام.

ومر من هذا الطريق 14 في المئة من 27 ألف مهاجر وصلوا إلى إسبانيا أغلبهم بطريق البحر بين يناير ويوليو بزيادة 130 في المئة بالمقارنة بالعام الماضي.