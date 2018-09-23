قالت مصادر أمنية لـ « صحراء ميديا » إن العصابة التي نفذت عملية السطو على فرع الصندوق الشعبي للقرض والادخار تم اعتقال خمسة من أفرادها فيما لا يزال البحث جارياً شخص سادس، وجميعهم من ذوي السوابق.

وأكدت هذه المصادر أن العصابة التقى أفرادها الستة في السجن، واتفقوا على تشكيل عصابة للسطو المسلح في العاصمة نواكشوط.

وأضافت المصادر أن عملية السطو على فرع « كابيك » في مقاطعة السبخة، كانت هي أول عملية تنفذها العصابة منذ خروج أفرادها من السجن.

وكانت الشرطة الموريتانية قد تمكنت أمس السبت من اعتقال خمسة من أفراد العصابة المذكورة، بينما تتواصل التحريات لاعتقال الشخص السادس.

وكان مسلحون مجهولون قد اقتحموا فرع « كابيك » واستحوذوا بالقوة على مبلغ يزيد على ثلاثة ملايين أوقية قديمة، واعتدوا بالضرب على مسيرة الفرع وعدة أشخاص آخرين.

ولم تكن كاميرات الفرع تعمل خلال تنفيذ عملية السطو، بينما استخدم المهاجمون سيارة مسروقة للفرار من أمام الفرع بعد العملية.

وتزايدت خلال السنوات الأخيرة عمليات السطو المسلح التي تستهدف البنوك في موريتانيا، وقد أصبحت تثير قلق الرأي العام المحلي.