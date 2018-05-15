علماء: الموز يساعد في الحماية من تصلب الشرايين

أكد علماء أن الموز يحمي الأوعية الدموية من مرض تصلب الشرايين الذي يعتبر المسبب الرئيس لأمراض القلب والأوعية الدموية المميتة.

وتوصلت مجموعة علماء من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن تناول الموز المحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، يساعد في منع تراكم لويحات الكوليسترول في الشرايين، .

وأجرى العلماء تجارب على الفئران المخبرية لمعرفة مدى خطورة نقص البوتاسيوم على الشريايين، واتضح لهم أن “انخفاض مستوى البوتاسيوم، له تأثير كبير في تطور تصلب الشرايين.

فإذا كان مستواه منخفضا فإن المرض يتطور بسرعة كبيرة، وإذا كان مستواه مرتفعا فإن تطور المرض يتباطأ بنفس الوتيرة”.

ووفقا للخبراء، فإن تصلب الشرايين يبدأ بالتطور عند زيادة لويحات الكوليسترول داخل الأوعية الدموية، وتؤدي هذه الزيادة مع مرور الوقت إلى زيادة سمك جدران الأوعية الدموية، ما يقضي عمليا على مرونتها.

المصدر: رامبلر