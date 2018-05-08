علماء: تناول الأسبرين بانتظام قد يشكل خطراً على الرجال

أعلن علماء أن تناول أقراص الأسبرين بصورة منتظمة يوميا يضاعف خطر الإصابة بسرطان الجلد لدى الرجال.

ويفيد موقع « سيانص ديلي » بأن العلماء توصلوا إلى هذا الاستنتاج بعد تحليلهم حالة 200 ألف شخص أعمارهم ما بين 18-89 سنة، لم تشخص إصابتهم بسرطان الجلد.

وتناولت مجموعة منهم الأسبرين يوميا لمدة سنة وأكثر، وتابع العلماء حالتهم مدة لا تقل عن خمس سنوات.

واتضح أن الرجال الذين تناولوا الأسبرين بصورة منتظمة ازداد عندهم خطر الإصابة بسرطان الجلد بمقدار 1.83 مرة مقارنة بالآخرين، في حين لم يلاحظ هذا عند النساء.

ووفقا لرأي الباحثة المشاركة في الدراسة، بياتريس ناردون، يمكن تفسير هذا بأن جسم الرجل يفرز كمية أقل من إنزيمات الحماية: سوبر أكسيد ديسميوتاز وكاتالاز.