علماء موريتانيا يطالب الرئيس بالترشح لمأمورية ثالثة

طالب رؤساء الهيئات والروابط الإسلامية الموريتانية، اليوم الأربعاء، الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بالترشح لمأمورية ثالثة خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال رئيس رابطة العلماء الموريتانيين، العلامة حمدا ولد التاه، إن رؤساء الهيئات والروابط الإسلامية، شكروا خلال لقاء جمعهم بولد عبد العزيز اليوم، رئيس البلاد، على “الخدمات الجليلة التي قدمها خلال الفترة الماضية، وجددنا له في نفس الوقت المطالبة بمواصلة المسيرة، والترشح مرة أخرى حتى يكمل ما بدأه لصالح الشعب الموريتاني” حسب تعبير ولد التاه.

ووصف رئيس رابطة العلماء الموريتانيين، اللقاء الذي جمع الهيئات والروابط الإسلامية، بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بالتقليد السنوي، “نقوم خلاله بتقييم المنجزات”.

وتثير المأمورية الثالثة في موريتانيا جدلا واسعا بين الأطياف السياسية، حيث ظهرت مؤخرا بعض الأصوات المطالبة بترشح رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز لمأمورية ثالثة، وتعديل الدستور الحالي الذي لا يتيح للرئيس إمكانية الترشح، فيما تطالب المعارضة، ولد عبد العزيز، باحترام الدستور وعدم الترشح خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.