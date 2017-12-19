عمال "أنير" يطالبون بصرف رواتب شهري نفمبر وديسمبر





طالب عمال المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق (ENER) بصرف رواتب شهري نوفمبر وديسمبر، وتوضيح مستقبل عمال الشركة بعد إعلان الحكومة عن دمجها مع شركة النظافة والأشغال والنقل والصيانة(ATTM s.a) .



وقال العمال خلال اعتصام نظموه بمقر الشركة بنواكشوط أمس الاثنين إن وزارة النقل أبلغت الشركة بعدم صرف رواتب شهري نوفمبر وديسمبر، مضيفين أن هذا يتنافي مع ما أعلنت عنه الحكومة سابقا بخصوص الشركة.



وطالب عمال الشركة بإشراكهم في اللجنة التي نظمتها الوزارة من أجل معاينة معدات الشركة الوطنية لصيانة الطرق، مؤكدين أن جميع أفراد اللجنة الحالية من شركة النظافة العمومية ATTM.

وكانت السلطات الموريتانية أعلنت خلال شهر اكتوبر الماضي عن دمج شركة النظافة والأشغال والنقل والصيانة(ATTM s.a) والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق (ENER).

