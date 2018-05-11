عمال “تازيازت” يتطوعون لدعم المجموعات المحلية في بنشاب

تطوع عدد من عمال شركة تازيازت موريتانيا المحدودة، لتنفيذ برامج ونشاطات دعم جديدة لصالح المجموعات المحلية في مدينة بنشاب.

وحسب بيان صادر عنه الشركة، فقد ساهمت تازيازت، في اليوم الدولي للبيئة الذي نظم هذه المرة في مدينة بنشاب يوم 28 ابريل الماضي بدعم من قرابة 30 موظفا.

وقال البيان إن شركة تازيازت، تعاونت مع مدينة بنشاب لتخليد اليوم الدولي للبيئة، مع حملة جديدة لغرس الأشجار والتنظيف، ولم يقتصر تدخل تازيازت هذه المرة على مساهمة قرابة 30 موظفا وممثلا للشركة، وإنما شمل أيضا دعم السلطات المحلية والإدارية، وتلاميذ المدارس، الابتدائية والإعدادية، القاطنين في بنشاب.

وأضاف البيان أن “تسيير البيئة يدخل في صميم مسؤوليات كل مؤسسة صناعية، لذلك فإن تازيازت موريتانيا المحدودة، تشرف بشكل استباقي على تسييرها البيئي، وتشجع أيضا تحسيس المجموعات المجاورة من أجل ترقية حماية البيئة”.

وقال مدير العلاقات الحكومية والمجتمعية إبراهيم يعقوب، إن اليوم الدولي للبيئة في بنشاب حقق نجاحا حقيقيا، معززا الشراكة القائمة أصلا مع مدينة بنشاب، وسلطاتها البلدية والإدارية.

من جهته مدير قطاع التحسين المستمر في الشركة روبرت سيريزيى، قال إن مستوى المشاركة المرتفع خلال غرس الأشجار وتنظيف الشوارع، يعتبر مؤشرا حقيقيا على أهمية البيئة بالنسبة لمجتمع بنشاب.