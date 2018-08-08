عندما تبكي حوادث السير أشهر كوميدي في موريتانيا (فيديو)

تداول الناشطون الموريتانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع « فيس بوك »، مقطع فيديو قصير يظهر فيه الفنان الكوميدي خونه ولد حمود فال، المشهور في موريتانيا بلقب « كوص »، وهو يبكي أمام بقايا حادث سير مروع راح ضحيته ثمانية أشخاص نهاية الأسبوع الماضي.

ويظهر الفيديو « كوص » وهو يتجول في مكان وقوع الحادث، حيث تظهر قوة الاصطدام ما بين سيارة نقل صغيرة الحجم حمولتها سبعة أشخاص، وحافلة نقل من الحجم الصغير.

وكانت قطع من السيارة والحافلة مترامية في الموقع، حسب ما يظهر في الفيديو المصور بطريقة غير احترافية، وانتهى بظهور « كوص » وهو متأثر ويطلب من السلطات التدخل للحد من انتشار حوادث السير.

وانتقد الممثل الموريتاني المعروف ما قال إنه انشغال المسؤولين في الانتخابات والأنشطة السياسية، وتجاهل ما يتعرض له المواطنون على طرق البلاد.

وتساءل: « يا إخواني ناشدتكم بالله من المسؤول عن هذا ؟ »، قبل أن يضيف: « هم منشغلون في السياسية والانتخابات ونحن لا نملك طريقاً معبداً نسلكه ».

وأضاف بتأثر واضح: « الكوارث تحدث يومياً، الناس تفقد بشكل يومي آباءها وإخوتها وأمهاتها.. اتقوا الله فينا، فنحن لا نريد سوى طريق معبد نمشي عليه ».

وكانت الحوادث قد أودت بحياة أكثر من 25 شخصاً خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، وأثارت غضب الرأي العام المحلي تجاه السلطات الموريتانية.

وما تزال السلطات الموريتانية تلتزم الصمت حيال الموضوع، رغم ملاحظة صرامة في تطبيق بعض القوانين على الطرق الرئيسية في البلاد، خاصة تلك المتعلقة بالحمولة الزائدة.