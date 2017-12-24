غامبيا: اتفاقيات لدعم التنمية الاقتصادية مع الصين



أشرف الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الغامبى أداما بارو، ببكين، على توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والبنية التحتية وتنمية الموارد البشرية.



وأكد الرئيسان عزم بلديهما على تعزيز علاقات التعاون عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما خلال العام الماضي.



وكانت الصين علقت سنة 1995 العلاقات بين البلدين عقب إقامة غامبيا علاقات دبلوماسية مع تايوان. وقطعت غامبيا علاقاتها مع تايوان فى عام 2013.



وأكد الرئيس الصيني، لدى استقباله نظيره الغامبي آداما بارو، إلى أن قرار غامبيا استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الصين هو "اختيار صائب، يتبع اتجاه الزمن ويخدم المصالح الأساسية للبلدين والشعبين".



وأضاف أن الصين تولي أهمية كبيرة للتعاون مع غامبيا في مجالات الفلاحة والكهرباء والبنية التحتية "ومستعدة لتعزيز قدرات غامبيا في تحقيق التنمية الذاتية والمستدامة".



واقترح الرئيس الصيني تعزيز التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والإعلام والشباب والمرأة والصحة والسياحة والأمن.



وأعرب عن استعداد بلاده لتعزيز التواصل والتنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية للمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة غرب أفريقيا.

