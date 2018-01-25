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غرق طفل في خزان لمحطة الإذاعة الموريتانية بازويرات

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 11 دقيقة
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لقي طفل في الرابعة من العمر مصرعه غرقا، مساء أمس الأربعاء، في خزان مائي تابع للمحطة الجهوية لإذاعة موريتانيا في مدينة ازويرات شمالي البلاد.

وكان الطفل  وشقيقته يلعبان في الشارع المار أمام مكاتب المحطة، قبل أن يدخلا سورها، حيث سقط الطفل في الخزان الأرضي غير المغطي.

وتم العثور على جثة الطفل من قبل أحد المارة الذي أثار وجود شقيقة الطفل بالقرب من الخزان غير المغطي انتباهه، فهرع لإنقاذها من السقوط، قبل أن يلحظ جثة شقيقها تطفو على الماء داخل الخزان.

وتم نقل الطفل إلى المستشفي الجهوي بالمدينة في محاوله لإنقاذ حياته، لكنه كان قد فارق الحياة قبل ذلك.

وتم استدعاء الشرطة في المدينة، حيث فتحت تحقيقا حول ملابسات الحادثة.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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