غوتيريش في مالي لتفقد بعثة حفظ السلام

وصل الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى مالي، لتفقد قوات بعثة المنظمة الدولية في مالي التي تكبدت أكبر الخسائر البشرية بين كل العمليات الحالية التي تقوم بها الأمم المتحدة.

وتوجه غوتيريش، الذي استقبله الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا في المطار، إلى قاعدة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي “مينوسما” لحضور مراسم احتفال لمناسبة اليوم الدولي لجنود حفظ السلام.

وأشاد غوتيريش بما سماه، “الرجال والنساء الشجعان في بعثتنا في مالي التي تكبدت أكبر الخسائر البشرية العام الفائت وهم ينقذون الأرواح بما يخدم قضية السلام”.

وأعلنت الأمم المتحدة في بيان الأسبوع الفائت أن “قوة حفظ السلام في مالي تكبدت في 2017 للسنة الرابعة على التوالي أكبر الخسائر البشرية، تمثلت بمقتل 21 جنديا وسبعة مدنيين.

وأضافت الأمم المتحدة أن غوترس خلال زيارته لمالي التي تستمر يومين، “سيقوم بالصيام”.