غياب النتائج المؤقتة للانتخابات عن موقع « ceni »

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، زوال اليوم الاثنين، النتائج المؤقتة للشوط الثاني من الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، ولكن حتى مساء اليوم الاثنين لم تنشر هذه النتائج على الموقع الرسمي للجنة.

وكان رئيس اللجنة محمد فال قد تعهد، عندما أعلن النتائج خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنها ستُنشر على الموقع بشكل مفصل.

وسبق أن نشرت اللجنة على موقعها الإلكتروني النتائج المؤقتة للشوط الأول من الانتخابات، ولكنها اقتصرت على النتائج العامة، ولم تنشر نتائج جميع مكاتب التصويت.

ويعد نشر النتائج مكتباً مكتباً أحد المطالب المهمة التي عادة ما ترفعها المعارضة في حالة خوض أي انتخابات، لأنه يمكن المتنافسين من مقارنة نتائج اللجنة مع المحاضر التي بحوزتهم.

وكانت هذه الانتخابات التي تعد الأكثر تعقيداً في تاريخ موريتانيا، قد رافقتها الكثير من الانتقادات للجنة، فيما اعتبرت اللجنة من جانبها أن مختلف الأطراف تحاول التأثير والضغط عليها.

وتمكن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم من الحصول على نتائج كبيرة في هذه الانتخابات، حين حقق 89 مقعداً برلمانياً من أصل 153 مقعداً تم التنافس عليها، كما حسم جميع المجالس الجهوية الثلاثة عشر، وفاز في نسبة كبيرة من البلديات.

ولكن تحالف المعارضة وبعض أحزاب ائتلاف الموالاة تمكنت من منافسة الحزب الحاكم في العديد من الدوائر الانتخابية، وخاصة في العاصمة نواكشوط.