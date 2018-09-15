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فرز الأصوات بروصو.. نقاشات حادة وانقطاع للكهرباء (فيديو)

Cheikh Med Horma منذ 5 ساعات
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أغلقت مكاتب التصويت في مدينة روصو، جنوبي موريتانيا، مساء اليوم السبت وبدأت على الفور عملية فرز الأصوات في الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية.

وحضر مراسل « صحراء ميديا » في المدينة عملية الفرز في أحد مكاتب التصويت التي قال إنها جرت بشكل طبيعي.

وفي بعض الأحيان كانت تجري مشادات حادة بين ممثلي الأحزاب وأعضاء مكتب التصويت حول البطاقات اللاغية وطريةق احتسابها.

وخلال عملية الفرز انقطع التيار الكهربائي لعدة دقائق، استمر خلالها الفرز على مصابيح الهواتف، قبل عودة التيار الكهربائي.

وبحسب مصادر من اللجنة المستقلة للانتخابات في روصو فإن نسبة الإقبال تراوحت في مكاتب التصويت ما بين 25 في المائة و45 في المائة.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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