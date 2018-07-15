فرنسا تتوج بطلة لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها

توج المنتخب الفرنسي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، ببطولة كأس العالم المنظمة في روسيا، وذلك بعد تغلبه على نظيره الكرواتي في المباراة النهائية بأربعة أهداف لاثنين.

وسجل أهداف المنتخب الفرنسي، ماريو ماندزوكيتش”هدف ذاتي” وأنطوان جريزمان “ركلة جزاء” وبول بوجبا وكيليان مبابي في الدقائق “18 و38و59 و65” بينما أهداف المنتخب الكرواتي من توقيع إيفان بيريسيتش وماريو ماندزوكيتش في الدقائق “28 و69”. من زمن اللقاء.

وسبق أن توج المنتخب الفرنسي بكأس العالم في البطولة التي احتضنتها فرنسا عام 1998، وكان آنذاك قائد المنتخب الفرنسي هو اللاعب ديدي ديشان، الذي يتولى تدريب المنتخب اليوم، ليكون بذلك ثالث لاعب في التاريخ يتوج بكأس العالم كلاعب وكمدرب.