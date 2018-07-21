فرنسا تجدد دعمها لقوة مجموعة الساحل

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي إن بلادها تهتم بالتنسيق مع قوات مجموعة الخمس في الساحل، مجددة له دعم فرنسا لهذه القوة.

وأضافت فلورانس بارلي، خلال مؤتمر صحافي عقب لقائها أمس الجمعة برئيس بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوريه “لقد اتفقنا مع الرئيس على مواصلة التنسيق وتعميق العمليات التي تنفذها من جهة القوات المسلحة البوركينية، ومن جهة ثانية، قوة مجموعة دول الساحل الخمس، وربما لاحقا قوات حليفة أخرى يمكن أن تأتي للمساندة”.

وكانت الوزيرة الفرنسية التقت، الخميس في نيامي، رئيس النيجر محمدو ايسوفو الذي تتولى بلاده حاليا قيادة القوة المشتركة التي تشارك فيها أيضا مالي وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا للتصدي للمجموعات المسلحة في المنطقة.

كما زارت بارلي في نيامي مقر قيادة هذه القوة المشتركة وتفقدت العسكريين الفرنسيين المنتشرين في إطار عملية برخان التي تنتظر تزويدها في 2019 بامكانات اضافية، تتمثل في مروحيات وطائرات بدون طيار، وصواريخ ومدرعات، وفق الوزارة الفرنسية.