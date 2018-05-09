قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق النووي الإيراني الذي جرى إبرامه عام 2015 « لم يمت » رغم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه.

وأضاف لودريان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري اتصالا في وقت لاحق اليوم بنظيره الإيراني حسن روحاني.

وقال لودريان في مقابلة مع راديو (أر.تي.إل) أجراها بعد ساعات من إعلان ترامب: « هذا الاتفاق لم يمت ».

وأضاف أن اتصال ماكرون بروحاني ستليه اجتماعات الأسبوع المقبل على الأرجح يوم الاثنين بين وزراء خارجية إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وأضاف أن الاجتماعات ستجري أيضا مع شركات مثل شركة توتال النفطية العملاقة وشركات أخرى وسط مخاوف اقتصادية في المنطقة.

وتابع معلقا على قرار ترامب بشأن إيران « نعم هناك خطر حقيقي من مواجهة.. أتمنى ألا يمثل انتكاسة للسلام ».