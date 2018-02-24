فرنسا تعلن إيقاف نشاط 450 مسلحا في الساحل

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورونص بارلي، أمس الجمعة عن إيقاف نشاط قرابة 450 مسلحا في منطقة الساحل منذ انطلاق العملية الفرنسية “بركان” الرامية إلى صد الإرهاب في المنطقة.

وأوضحت الوزيرة، عبر صحيفة “لوباريزيان”، أنه جرى خلال الإثني عشر شهرا المنصرمة، “القضاء على 120 مسلحا، وإعادة 150 آخرين أحياء إلى السلطات المالية”.

وتواصل قوات « بركان » الفرنسية منذ الخميس الماضي عملية تمشيط واسعة في منطقة منكا، أقصى شمال شرقي مالي، ضد قواعد تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في دولة مالي.

ونقل مراسل « صحراء ميديا » في المنطقة، عن مصدر محلي، قوله إن عملية التمشيط التي تقودها القوات الفرنسية، مكنت من تدمير قواعد تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في مالي.

وكان 12 عسكريا فرنسيا لقوا مصرعهم منذ انطلاق عملية “بركان” 2014، من ضمنهم اثنان لقيا مصرعهما الأربعاء الماضي قرب مدينة “غاو” شمال مالي.