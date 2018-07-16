فرنسا تُسلم الجزائر أحد المتابعين “بالإرهاب” في البلدين

سلمنت فرنساء اليوم الاثنين للجزائر “جمال بغال”، وهوأحد الكمطلوبين في الجزائر منذ العام 203 بتهم تتعلق بالارهاب، وهي التهم ذاتها التي اعتقل عهلى أساسها في فرنسا.

وكان قد حكم عليه بالجزائر غيابيا في 2003 بعشرين سنة في قضية انتماء إلى جماعة إرهابية، حسب ما علم لدى مصادر مقربة من الملف.

و أوضحت ذات المصادر أن “جمال بغال” سيتم تقديمه أمام السلطات القضائية المكلفة بملفه، أي القضية التي كان قد حكم عليه فيها غيابيا ب20 سنة بتاريخ 16 فبراير 2003 من أجل إفراغ الأمر الدولي بالقبض عليه الصادر من قبل الأنتربول في 15 أوت 2001 .

و كان المعني قد توبع ايضا عدة مرات من طرف السلطات القضائية الفرنسية، في قضايا ذات صلة بالإرهاب، حيث صدرت في حقه أحكاما بالسجن، آخرها يعود لسنة 2006 .

و وسبق للجزائر أن سعت عدة مرات لترحيل المتهم من فرنسا، من أجل محاكمته دون أن تلقى تجاوبا من نظيرتها الفرنسية، التي رفضت هذا الطلب، بحجة أن المعني حامل للجنسية الفرنسية قبل أن يجرد منها عام 2006 .