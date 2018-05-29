فرنسا.. مواطن مالي ينقذ طفلا من موت محقق (فيديو)



تحول مواطن مالي مقيم في باريس إلى بطل محلي، بعد أن استطاع تسلق شرفات احدي العمارة وإنقاذ الطفل صغير كان يتدلي من شرفة أحد المنازل في باريس.

وتداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي شريط فيديو، وثق لحظة إنقاذ المالي”مامادو غاساما” للطفل البالغ من العمره أربعة أعوام، وكان يتدلى من شرفة منزل.

وشكرت مطافئ باريس الدور البطولي وشجاعة الشاب الذي أنقذ الطفل، وهو مهاجر من دولة مالي واسمه مامودو غاساما، مطالبة المواطنين أن يتصلوا بالطوارئ في حالة الخطر.

من جهتها اعتقلت الشرطة الفرنسية والد الطفل وفتحت تحقيقا في الحادثة.

وبعد انتشار فيديو الإنقاذ، أضحى غاساما بطلا محليا، ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى استقباله في قصر الإيليزيه بباريس، وتقدم ماكرون بالشكر للشاب المالي، على شجاعته في إنقاذ الطفل.