فصيلة دمك تكشف ضعفك في مواجهة أمراض معينة



تحمل فصائل الدم نقاط ضعف مختلفة عن بعضها البعض، كما يختلف من يحملون هذه الفصائل من ناحية قابلية لحمل أنواع معينة من الأمراض.



وأثبتت الدراسات أن أمراضاً معينة تصيب فئة دون سواها من فصائل الدم، إلا أن أصحاب فصيلة الـ O يبدون الأكثر حظاً.



فمشاكل الذاكرة على سبيل المثال تصيب أصحاب فصيلة الدم AB أكثر من غيرهم، بحسب ما أظهر بحث في مجلة الأعصاب الطبية ، على موقع ibelieveinscience أن كبار السن من فئة الدم AB يظهرون أكثر من سواهم مشاكل في التعلم وإعادة تذكر الأشياء، كما أن أصحاب فئة A وB أكثر عرضة لتلك المشاكل من فصيلة "O".



ويعتبر أصحاب الدم AB معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بسرطان المعدة، إذ يملك هؤلاء نسبة أعلى من غيرهم بالإصابة بهذا المرض، وذلك بنسبة 26% أكثر من أصحاب B و O .



أما أصحاب فصيلة الدم A فتزيد فرصة إصابتهم بـ 20% عن B و O .



أما إذا كنت من أصحاب الفئة O فأنت بالتأكيد من أصحاب الحظ الوفير، لأن خطر إصابتك بأمراض القلب أقل بنسبة 23% بالمقارنة مع فئات الدم الأخرى، بحسب ما أفاد بحث نشر في كلية هارفارد للصحة العامة.



إذ يبدو أن أصناف الدم AB و B هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، ويكمن السبب في أنهما تظهران نسبة التهابات أعلى.



ويعتبر أصحاب الفصيلة O أكثر حظاً من غيرهم ايضا في ما يتعلق بسرطان البنكرياس، فهم أقل عرضة للإصابة بهذا المرض بنسبة 37% من باقي أصناف الدم وفقا لدراسة أجراها معهد السرطان القومي في الولايات المتحدة.



في المقابل، يجب على أصحاب فئة الدم تلك المحظوظين أن ينتبهوا إلى "وزنهم". إذ يحتاج أصحاب فصيلة الدم o+ إلى العناية دوماً بوزنهم، والمثابرة على ممارسة التمارين الرياضية الضرورية.



ونظراً لسرعة ارتفاع وزنهم، يجب على أصحاب فصيلة الدم o+ الحرص على تناول الطعام والوجبات الخفيفة لتعويض الطاقة المفقودة خلال بذل المجهود البدني والذهني طوال النهار، مع الحرص على مضغ الطعام ببطء والجلوس المريح، مع تجنب اتخاذ قرارات كبيرة أو إنفاق المال تحت الضغط.

