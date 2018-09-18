أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن فرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة بحق ستة حكام كرة قدم، وذلك في أعقاب تحقيقات بشأن فضائح رشى.

كما أقر اتحاد الكرة الغاني بإيقاف 47 من مسؤولي التحكيم لمدة عشرة أعوام وتبرئة 14 آخرين.

كما صادق الاتحاد على العقوبة التي فرضها الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) الشهر الماضي بإيقاف حكمين غانيين مدى الحياة وإيقاف ستة آخرين لمدة عشرة أعوام.

وارتفع بذلك عدد الحكام الذين تعرضوا للإيقاف مدى الحياة لثمانية حكام، مع إيقاف 53 آخرين لمدة عشرة أعوام.

وكانت قد انطلقت التحقيقات بعد تصوير المسئولين سرا وهم يحصلون على أموال من محقق صحفي.