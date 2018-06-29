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فلسطين تشارك في قمة الاتحاد الإفريقي بنواكشوط

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 1 دقيقة
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وصل رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين، الممثل الشخصي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الجمعة  لنواكشوط للمشاركة في أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي ستلتئم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط يومي الأول والثاني من يوليو المقبل.

واستقبل المسؤول الفلسطيني في مطار نواكشوط الدولي أم التونسي، من قبل وزير الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ احمد.

وقد دأبت القيادة فلسطين على المشاركة في فعاليات القمم الإفريقية، أحيانا بحضور الرئيس الفلسطيني، أو إرسال ممثل رفيع المستوى عنه.

وتشارك فلسطين في القمة الإفريقية بنواكشوط، كعضو مراقب في الاتحاد الافريقي منذ عشرات السنين، وعادة ما تساند قرارات القمم الافريقيه القضيه الفلىسطينيه، وسعي الفلسطينيين لاقامة دولتهم المستقله وعاصمتها القدس الشرقيه.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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