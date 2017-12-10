فلسطين تشيد برفض موريتانيا لقرار أمريكا بشأن القدس





أشاد القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين فى موريتانيا قصي الماضى مساء أمس السبت برفض الحكومة الموريتانية لقرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.





وثمن قصي الماضي خلال وقفة احتجاجية نظمتها السفارة الفلسطينية بمقرها فى نواكشوط دعم ومساندة الشعب الموريتاني للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، "والرعاية الكبيرة التي تحظى بها الجالية الفلسطينية المقيمة في موريتانيا".





وأضاف القائم بالأعمال أن الهدف من هذه الوقفة هو التضامن مع الشعب الفلسطينى فى الأراضي الفلسطينية المحتلة واستنكار القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكى دونالد اترامب، مؤكدا أن القدس ستظل عاصمة أبدية لدولة فلسطين.

