فلكي يجيب على ضجة ظهور البدر قبل أوانه

نفى رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر أشرف تادرس، ، ظهور القمر في طور “البدر المكتمل” باليوم الثاني عشر من شهر رمضا، مؤكدًا أنه ما من إمكانية لاستبيان ذلك بالعين المجردة.

وأضاف تادرس، في تصريحات صحفية أمس ، الثلاثاء، أن ما يثار حاليًا ما هو إلا تضارب يحدث في رؤية الهلال كل عام، مشيرًا إلى أنه عادةً ما تصل نسبة إضاءة البدر في ليلة 12 رمضان إلى 96%، بينما تصل لنسبة 98% في ليلة 13 رمضان إلى أن يكتمل البدر في ليلة 14 رمضان، وتخفت إضاءته بعد ذلك في ليلة 15 رمضان لتصبح 96%”.

وكانت حالة من الجدل ظهرت ملامحها على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب تداول مستخدمي المواقع صورًا وفيديوهات للقمر في السماء، وهو يبدو شبه مكتمل في طور “البدر” باليوم الثاني عشر من شهر رمضان.

وشكك البعض في الرؤية الفلكية لهلال رمضان، وهل إعلانه في مصر والدول العربية كان مبكرًا، وهل شابه بعض القصور، متسائلين عن تفسير الظاهرة وعلاقتها بالرؤية الشرعية وإعلان بدء الصيام.