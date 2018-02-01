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فيديو: الشرطة الموريتانية تفرق مظاهرة طلابية

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 33 دقيقة
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فرقت الشرطة الموريتانية صباح اليوم الخميس، مظاهرة طلابية نظمتها الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات، ضد قرار اتخذته وزارة التعليم العالي بخصوص المنح الطلابية.

المظاهرة انطلقت من كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط، باتجاه الوزارة، قبل أن تعترضهم وحدات من الشرطة.

وكانت وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي، أصدرت الأسابيع الأخيرة، قرارا يقضي بأحقية الطلاب الذين لا تتجاوز أعمارهم 22 عاما فقط، في الحصول على المنحة المالية، بدل 25 عاما التي كان العمل جاريا بها في السابق.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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