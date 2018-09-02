فيديو.. شاهد تصريح مدير المعلوماتية في لجنة الانتخابات

قال مدير المعلوماتية في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا، “محمداد ولد فاروق النانه” إن إعلان نتائج الانتخابات المحلية والتشريعية والجهوية تسير بشكل طبيعي.

وأضاف ولد الفاروق النانة في تصريح لـ « صحراء ميديا »، أن اللجنة تمكنت حتي الآن من فرز 800 مكتب تصويت من أصل أزيد من أربعة آلاف مكتب على عموم التراب الموريتاني.

وأكد المسؤول بلجنة الانتخابات أن “اللجنة لم ترصد حتي الآن أي خروقات تؤثر على سير العملية، ولا على مصداقيتها”.

وأشار مدير المعلوماتية بلجنة الانتخابات، إلى أنه خلال الفرز تمت ملاحظة وجود للبطاقات اللاغية، لكنها لم تكن بالصورة التي كان المراقب العادي يتصورها”، معتبرا أن ظهور البطاقات اللاغية في نتائج الانتخابات، مرده صعوبة عملية الاقتراع وتشعبها.