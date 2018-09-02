أخبار

فيديو.. شاهد تصريح مدير المعلوماتية في لجنة الانتخابات

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 1 دقيقة
0

قال مدير المعلوماتية في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا، “محمداد ولد فاروق النانه” إن إعلان نتائج الانتخابات المحلية والتشريعية والجهوية تسير بشكل طبيعي.

وأضاف ولد الفاروق النانة في تصريح لـ « صحراء ميديا »، أن اللجنة تمكنت حتي الآن من فرز 800 مكتب تصويت من أصل أزيد من أربعة آلاف مكتب على عموم التراب الموريتاني.

وأكد المسؤول بلجنة الانتخابات أن “اللجنة لم ترصد حتي الآن أي خروقات تؤثر على سير العملية، ولا على مصداقيتها”.

وأشار مدير المعلوماتية بلجنة الانتخابات، إلى أنه خلال الفرز تمت ملاحظة وجود للبطاقات اللاغية، لكنها لم تكن بالصورة التي كان المراقب العادي يتصورها”، معتبرا أن ظهور البطاقات اللاغية في نتائج الانتخابات، مرده صعوبة عملية الاقتراع وتشعبها.

اظهر المزيد
Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

مقالات ذات صلة

منذ 35 دقيقة
126

لجنة الانتخابات: النتائج المؤقتة ستعلن يوم غد الاثنين

منذ 4 ساعات
888

لجنة الانتخابات: فرزنا 20 في المائة من مكاتب التصويت

منذ 5 ساعات
386

محاضر: تفاوت في نسبة المشاركة.. من 90٪ إلى 20٪

منذ 6 ساعات
677

لجنة الانتخابات: نسبة المشاركة في حدود 60 في المائة